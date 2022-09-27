台北市長柯文哲今宣布10月03日起，北市市民凡持敬老卡、愛心卡至全台四大超商、美廉社、101購物中心B1服務台及台北捷運線上的悠遊卡加值機，靠卡即可獲得660元儲值金。不過明年的1200元重陽敬老金，目前也是預計以靠卡方式發放，引發部分長者不滿認為「為何不能發現金？」無黨籍台北市長參選人黃珊珊今受訪表示，長輩已很習慣用超商靠卡取得補助，若當選台北市長，除中低收入戶會採轉帳或親送外，大部分還是採悠遊卡靠卡方式發放。

黃珊珊今上午前往長春市場掃街拜票，行前受訪表示，敬老愛心悠遊卡靠卡已經實施2年，前年的1000元補助；去年1500元發放都是用悠遊卡，過往很多長輩可能沒有辦過敬老卡，這是鼓勵要辦理敬老卡且使用，另外也希望做無現金交易避免相關接觸，這是台北市推動e化。

黃珊珊表示，今年的660元同樣道理，這是振興方案，希望拿出去消費，加上這3年長輩已很習慣用超商靠卡取得補助，這是節省行政成本最大主要原因，若交給銀行轉帳會有手續費，里幹事、里長親送會有人力成本。台北市是一個進步城市，敬老愛心卡不是今年才做，已經實施2年，長輩若不方便，可請家人拿卡到相關單位消費，主要是希望推動台北市無現金交易，節省北市幾百萬元行政成本。

因此黃珊珊宣示，若是未來當選，還是會照現行方式，中低收入戶等，沿用舊方式轉帳或親送，但大部分一般長者，仍採悠遊卡靠卡方式，黃強調，大家應該正面看到城市進步，達到用最新科技做方便消費。