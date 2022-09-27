大陸十一國慶假期即將到來，騰訊和網易兩大遊戲廠商分別在23日、26日發佈「關於國慶日假期前後未成年人遊戲限玩的通知」，指出未成年人可在9月30日至10月7日，每天的晚上8點至9點之間登錄遊戲，每天可遊玩1小時，共有8小時的登錄遊戲時間。但同時10月8日、9日為工作日，這兩天雖然是週末，但不能登錄遊戲。

根據每日經濟新聞報導，之前的勞動節假期，兩家廠商也發佈類似通知，因調休而上班的4月24日與5月7日兩天周末日不能登錄遊戲。

回顧2021年8月，大陸國家新聞出版署下發《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網路遊戲的通知》，要求所有網路遊戲企業僅可在週五、週六、周日和法定節假日每日20時至21時向未成年人提供1小時服務，其他時間均不得以任何形式向未成年人提供網路遊戲服務。

今年7月，針對向未成年人租售帳號的第三方平台，騰訊遊戲上線「限時、限遊戲、限設備」的黑產打擊版人臉識別，只對疑似由黑灰產操作的高風險帳號開啟。觸發帳號必須在規定時間內在首次觸發人臉的遊戲和設備上完成驗證，否則帳號就會受到限制。