根據林務局統計，2015至2021年間，台灣每年平均發生58.4起森林火災，平均森林被害面積約40.14公頃，其中研判有97％是人為因素所引起。（林務局提供）

近年受到全球暖化與極端氣候影響，台灣中南部在每年10月起至隔年4月梅雨季節來臨前為乾燥季節，也是森林火災的好發期，農委會林務局即日起運用「災防告警細胞廣播機制」，當特定地區連日高溫乾旱、森林底層林下燃料極度乾燥時，即主動發布森林火災警報至當地民眾手機，提醒民眾應謹慎用火。

受極端氣候影響，全球熱浪肆虐、山林祝融頻傳，如美國加州、歐洲各地等，野火災情險峻，而台灣位處季風氣候區，受到盛行季風的交替、地形的阻隔，當連日高溫碰上乾燥季節時，也存在森林火災的風險。

根據林務局統計，2015至2021年間，台灣每年平均發生58.4起森林火災，平均森林被害面積約40.14公頃，其中研判有97%是人為因素所引起。

為主動提醒進入高風險地區的民眾防災意識，林務局運用災防告警細胞廣播機制，當特定地區連日高溫乾旱、森林底層林下燃料極度乾燥時，即主動發布森林火災警報至當地民眾手機，提醒民眾應謹慎用火及避免任何引火行為。

林務局副局長廖一光表示，森林火災很難稽查，一般來說森林平常是潮濕的，依照森林法本來就不能隨意引火，造成火災的因素有很多態樣，蓄意的像是故意縱火，而非蓄意的例如亂丟煙蒂、焚燒冥紙、焚燒雜草、農地廢棄物就地焚燒等讓火源延燒到森林等。

廖一光指出，依據「森林法」第34條規定，在森林區域及森林保護區內，除非經過許可否則不得有引火行為，違反規定者，最高可處60萬元罰鍰；而放火燒毀他人森林者，可處3年以上10年以下有期徒刑，並須負民事賠償責任。

另外，為鼓勵民眾共同防範森林火災，舉發燒毀國、公有林者，經查獲犯罪行為人，將致贈舉發人每案10萬元以下破案獎金，若情節重大，得提高至新台幣100萬元，而最先通報森林火災發生者，則發給5000元以下獎金或獎狀。