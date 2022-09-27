光田醫院站未來市府會將站牌改為電子站牌，讓整個環境空間更舒適，以提升民眾使用率，讓公車候車亭發揮最大效益。（施志昌服務處提供）

每一分公帑都應用在刀口上！光田醫院大甲院區是甲安埔重要醫療院所，卻因院前人行道破損及無公車候車亭。市議員施志昌爭取市府修復人行道，並設置公車候車亭，27日邀集台中市公共運輸及捷運工程處等到場會勘完工狀況；公捷處表示，兩項工程經費僅60萬元，未來公車站牌也會改為電子站牌等，嘉惠海線鄉親。

施志昌說，大甲區庄美里光田醫院大甲院區公車站有高達16個路線公車行經該站，一直以來都是社區居民與來光田醫院就醫看病的民眾使用。因先前民眾反映人行道過於破損，已透過大甲區公所爭取30萬協助將人行道整修，已於六月完工；再透過台中市政府公捷處爭取30萬設置公車候車亭，以便民眾搭乘公車時避免日曬雨淋。

施志昌表示，擔任民代期間，長期關注海線的基礎建設，尤其是公車候車亭，因為無人行道或是道路路緣空間不足，仍有許多地方還沒設置。這次透過人行道的整修，再爭取候車亭後，可以提升「風頭水尾」的基礎建設，讓海線民眾可以有個地方休息等候公車。

庄美里長魏李嫌指出，政府的小事卻是民眾的大事！大甲光田醫院前的候車亭，平常就有很多長輩搭乘，以前下雨的時候長輩還要跑到旁邊的餐廳躲雨，也沒有地方可以坐著休息，所幸民代為民喉舌，爭取小額的經費來建候車亭，讓鄉親父老可有更好的候車空間。

公捷處股長張光中強調，今年與公路總局的配合經費，已經於台中市增設逾80座公車候車亭，光田醫院站未來會將站牌改為電子站牌，讓整個環境空間更舒適，以提升民眾使用率；讓公車候車亭發揮最大效益。