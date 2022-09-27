日本一線男優「千人斬」清水健驚傳離婚，他的作家妻子伊藤春香27日透過部落格以「離婚」為題宣布兩人解除長達4年的事實婚姻關係，並且已經帶兒子離開和他分居。

伊藤春香透過部落格、IG發表離婚消息，並表示和清水健的事實婚姻關係已經解除，現在雙方已經分居，兩人在2019年9月迎接兒子誕生，如今兒子隨她離家，並且卸下「妻子」身分，「今後會以孩子為第一優先考量，一起打造3人都能開心的時間」。

回顧兩人的人生背景，清水健於18歲出道，與近萬名女優發生過性行為。相反，伊藤春香生於小康之家，在慶應義塾大學法學部政治系畢業後，在廣告公司電通工作，離職後轉行做作家。男優與平凡女生，外界普遍不看好這段婚姻。

伊藤曾在訪問談過對於丈夫是男優的想法，坦言自己曾在網路搜尋過他的名字，看到他跟很多女性發生關係，忍不住大哭，「但隨著時間過去，我開始更加認識他的工作和想法。對於他而言，性交是工作，不是出於愛情的。如果性交的對象只有一、兩位，可能我會想『到底我有哪裡比不上她們』；但是他曾經跟一萬人性交過，要妒忌一萬人實在有點難度。我覺得性愛是他擁有的才能。」