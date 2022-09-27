資深藝人崔佩儀昔日出演《花系列》走紅，在劇裡演活壞女人的形象，令觀眾恨得牙癢癢，近來則因圈外老公Sam和愛子貝克宇都在美國，隻身留在台灣，過著「偽單身」的生活，除了錄製綜藝節目外，私下她常和朋友四處旅遊。然而近日她自曝「連吐三大袋」，讓粉絲紛紛獻上關心。

崔佩儀前幾日和朋友到宜蘭玩樂，在社群貼出旅遊時的美照，感性寫下一人留台的感受，「現在的我好像又回到單身一樣，享受自由自在的生活，每天開開心心的過日子，人生苦短、意外無常、活在當下」，此外今年已57歲的她，也不禁直呼心情好身體就會健康，並表示人一定要好好愛自己。

崔佩儀對偽單身的生活相當滿意。(圖/崔佩儀 FB)

然而，才過沒幾天，崔佩儀就發文說搭藍鯨號到宜蘭龜山島賞鯨時，即使沿路的風景美不勝收，然而因風浪實在太大，即使已有服用暈船藥，回程仍吐了三大袋，更以「留下美好的回憶青春不留白」來形容當下嘔吐的狀況，讓粉絲留言關心：「真的會很暈」、「搭船搖起來真的很可怕」、「好猛！這幾天風大浪大，勇氣十足」。

崔佩儀PO出龜山島賞鯨照，卻一連吐了三大袋。(圖/崔佩儀 FB)

崔佩儀今年6月曾飛美國與老公Sam和兒子貝克宇團聚，相處一個月後已在7月時返回台灣，卻被兒子宣布「獨立宣言」，對方告訴她生活不要圍繞在自己和爸爸打轉，讓她聽到當下頗感失落，不過也由於這段話，讓她笑稱決定把握時間安排自身的生活，否則4年後兒子畢業、老公退休，又將重新忙碌起來。