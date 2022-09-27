蘋果iPhone 14 Pro大賣！自本月16日蘋果官網開售iPhone 14系列後，銷售狀況便備受矚目，根據美系外資法人25日的調查顯示，高階版的iPhone 14 Pro和Pro Max更是熱銷，但基本款iPhone 14系列卻是較去年同期趨緩，許是因為和Pro系列相比較無重大更動。

在外資調查美國、中國、歐洲等三大市場後發現，iPhone 14 Pro系列的產品交期和先前的iPhone 13 Pro系列相較之下更為穩健，符合市場預期，其中iPhone 13 Pro平均交期約為31天，iPhone 14 Pro Max約39天，而iPhone 14 Plus交期約14天，iPhone 14則是僅需3天。

外界傳iPhone 15系列可能改採USB Type-C的充電設計。（圖／shutterstock）

不過，iPhone 14系列才開賣不過11天，市場就已將焦點轉移到明年的iPhone 15系列，彭博資訊專欄作家葛曼（Mark Gurman）就在前（25）日晚間發文，他預期明年的iPhone 15系列的高階款不會再以Pro系列命名，而是採用iPhone 15 Ultea更新，更有可能會為了因應將於2024年生效的歐盟銷售智慧型手機和平板電腦統一充電器規格的法案，改採USB Type-C的設計。

蘋果推出第2代AirPods Pro無線耳機。（圖／shutterstock）

此外，蘋果公司在本月8日除了發表iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max等4款智慧型手機，還推出第2代Apple Watch SE、Apple Watch Series 8，以及針對專業運動人士設計的Apple Watch Ultra等3款智慧手錶，最後還有第2代AirPods Pro無線藍芽耳機。