3900元的嫁妝包括免費施打多價疫苗、狂犬病疫苗、寵物晶片登記、牽繩、洗毛精、罐頭、摺疊碗、防跳蚤頸圈以及絕育券等，總價值約3900元。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

「以領養代替購買」彰化縣政府推出領養送嫁妝的活動，只要到彰化縣流浪狗中途之家認領養犬貓，就送疫苗、晶片登記、牽繩、洗毛精、罐頭、摺疊碗等總價值高達3900元的禮品，就像嫁妝一樣，彰化縣長王惠美特地開箱，呼籲所有愛毛孩的民眾，能給流浪動物一個溫暖的家。

3900元的嫁妝包括免費施打多價疫苗、狂犬病疫苗、寵物晶片登記、牽繩、洗毛精、罐頭、摺疊碗、防跳蚤頸圈以及絕育券等，總價值約3900元，不管是領養小狗或是小貓都有嫁妝，其中免費絕育券，日後民眾可帶小狗、小貓回流浪狗中途之家，進行免費絕育手術。

王惠美說，近年縣府用各種方法減少流浪犬貓數量，還派出獸醫進駐社區為「毛孩」進行結紮與晶片植入，畢竟民間動物醫院收費少說都要3000以上，現在只要在彰化領養，就能免費絕育，鼓勵大家發揮愛心，以領養代替購買，給所有毛小孩一個溫暖的家。

彰化縣動物防疫所表示，縣府近年積極辦理流浪犬貓TNVR，即捕捉、絕育、注射狂犬疫苗及回置工作，根據農委會2020年調查，彰化縣是流浪犬隻數減少最多的縣市，另外縣民所飼養的犬貓絕育也都有補助及優惠。

動防所強調，民眾想要飼養犬貓建議先做好功課，必須考量人力、時間、空間以及資源等，才能充分陪伴毛小孩生老病死不同的階段，一旦領養就要負起照顧他們一輩子的責任，歡迎民眾到彰化縣流浪狗中途之家認領養犬貓。