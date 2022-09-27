今年在接連升息之下，房市逐漸趨緩，連帶也影響高價住宅交易量，尤其自2021年底央行祭出第四次性用管制，將高價住宅貸款調降至4成，打擊豪宅市場交易熱度。根據《591實價登錄》統計，比較2021年上半年與2022年上半年高價住宅成交量，由台中市奪下交易量與年增率雙冠王!反觀新北市成交量近乎腰斬、七都敬陪末座；而總價部分受到打炒房、升息及限貸令影響，唯獨新北市微漲，其餘縣市皆走跌。

豪宅成交件數近乎腰斬的為新北市，由去年的233件跌至128件，下滑45%，不過總價似乎未受限貸令影響，反而從9094萬元成長至9260萬元，微增2%。新北市2022上半年豪宅由中和「遠雄PARK ONE」及林口「森聯摩天41」並列奪下熱門豪宅交易；而總價部分則由新莊「遠雄九五」32樓戶以1.4億元位居新北市今年上半年最貴住宅大樓。

令人意外的就屬台北市，豪宅交易量不僅小幅下滑，今年上半年共372筆交易件數也被台中市超車，總價部分更是跌破億元，下降至9372萬元，年減7%。豪宅交易量與去年相比微幅下跌1%的桃園市，2022上半年交易量共156件，總價則下滑1成，由7500萬元降至6750萬元。

不畏房市接連升息，豪宅交易量仍增加的縣市為台中市，2022年上半年交易件數共501戶，與去年相比成長41%，拿下交易量與年增率雙冠王!而總價部分則下滑至6800萬元、年減13%。根據實價登錄揭露顯示，台中今年上半年由於推案量大帶動交易增加，其中由北屯預售屋「雙橡園2925」共55筆成交量，獲得台中上半年最熱門豪宅；有別於以往豪宅集中在七期的印象，台中近幾年在房價大漲之下，成交總價也意外變得容易突破豪宅門檻。不過若以總價來看，還是由西屯七期「大陸寶格」34樓戶以1.6億元拿下台中上半年最貴住宅大樓。

豪宅交易量與台中同樣維持正成長的還有高雄市，今年上半年與去年相比微增3%、共134筆；總價部分則由8000萬元下滑至6800萬元。由於高雄2021年上半年有多筆老透天交易，推估應是高雄可供開發的大面積素地稀少，買方看上老透天因土地持分大、具開發前景而購入。根據實價登錄顯示，高雄今年上半年熱門豪宅由鼓山區「御皇苑」奪得，總價部分同樣也由皇苑建設「皇苑世紀館」27樓戶以1.4億元拔得頭籌。