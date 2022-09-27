媒體人周玉蔻因爆料前中國小姐張淑娟與國民黨前立委蔣孝嚴滾床單，張淑娟26日在國民黨台北市議員王鴻薇陪同下至台北市地檢署提告，周玉蔻與王鴻薇在當場對罵近10分鐘。無黨籍桃園市長參選人鄭寶清競選辦公室批評，鄭寶清先前登記參選桃園市長時就曾被周玉蔻抹紅成中共同路人，砲轟周玉蔻是左手拿政府標案，右手幫民進黨追殺政敵，「這假面的媒體人若不是魔鬼，什麼才是魔鬼？」。

鄭寶清競辦表示，媒體霸淩慣犯的周玉蔻，在連續潑髒水「亂點鴛鴦譜」人格謀殺前中姐張淑娟後，還假惺惺的到台北地檢署門前突襲，向準備按鈴申告周玉蔻誹謗罪的張淑娟道歉，演出宛如潑婦罵街的政治戲碼，根本沒有任何道歉的誠意，反而上演「2次傷害」的人神共憤政治秀，竟還大言不慚地說自己是媒體工作者，根本就是媒體界的政治蟑螂，更是民進黨豢養壯大的政治側翼及打手，只會左手拿民進黨從中央到地方政府的各種琳琅滿目標案，右手卻沾滿鮮血幫助民進黨來追殺政敵，這無恥、惡毒的假面媒體人若不是魔鬼，還有什麼是魔鬼？

鄭寶清競辦批評，前些日子在鄭寶清登記參選桃園市長時，周玉蔻就瘋狗亂咬胡亂指控鄭寶清拿中共的錢，要抹黑栽贓為中共同路人，被按鈴申告後不久竟還在6日邀請鄭運鵬上她的廣播節目「邀功」，大力吹捧鄭運鵬的立委政績與參選桃園市長的願景，企圖在「造神」成功讓鄭運鵬當選桃園市長後，可以再重施故技「討人情」拿標案，這就是周玉蔻長期慣用謀取個人利益的「點金術」，連慈濟上人證嚴法師也在不久後也被周玉蔻汚蔑為「中共同路人」、「中共自己人」，闖了大禍後幾乎淪為全民公敵，嚴重波及到民進黨的整體選情，還動用到蔡英文總統親自到花蓮慈濟拜訪證嚴法師趕忙滅火。

鄭寶清競辦說，如此胡作非為成癮成癡的潑髒水政治慣犯周玉蔻，鄭運鵬竟然還上她的節目為虎作倀、沆瀣一氣，以為就能因此鞏固桃園的綠營基層票源，把民進黨的支持者都當作傻瓜來加以耍弄，真的就是「蛇鼠一窩ㄧ家親」的政媒共犯骯髒結構，如果選民真的把選票投給鄭運鵬，豈不就是投給真正的魔鬼周玉蔻嗎？