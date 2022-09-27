警方查扣陳男等9人使用電腦主機1台、球棒2枝、現金12600元、23張本票、12本存簿、3本本票簿、四海幫海神會T恤、借貸契約書及和解書等證物。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

陳男於2020年中旬穿著「四海幫海神會」的T恤參加部落中各種公益活動，以四海幫海神會名義發送柴米油鹽等生活物資給部落的族人，藉此打響四海幫的名號，陳男再以四海幫海神會為號召，吸引幹部李男等8名20多歲的年輕人加入。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

近年來黑勢力企圖插旗南部原住民部落，２年前屏東縣來義鄉26歲陳姓男子打著知名黑幫四海幫名義「四海幫海神會」到部落中到處行善做公益，廣結善緣，不料陳男卻是想經營高利貸，用善舉吸收23歲李姓男子等部落年輕人來當暴力討債的打手。刑事局南部打擊犯罪中心年初獲報，數月循線下逮捕陳男、李男等9人。警方初步調查有5名被害人，不法所得達400萬元，全案依《組織犯罪防制條例》、重利罪、恐嚇取財罪移送屏東地檢署偵辦。

陳男於2020年中旬穿著「四海幫海神會」的T恤參加部落中各種公益活動，以四海幫海神會名義發送柴米油鹽等生活物資給部落的族人，藉此打響四海幫的名號，陳男再以四海幫海神會為號召，吸引幹部李男等8名20多歲的年輕人加入。

陳男等人利用自己部落人脈朝族人下手，經營一個月利息30％、年利率高達360％的高利貸，當有被害人借錢無法償還時，陳男等人開車載4、6名同夥到被害人住家，強押上車載到附近空地，拿著球棒圍毆對其毆打成傷，藉此逼迫被害人還錢。此外，陳男等人也會對無法順利償還債務的被害人媒介如水泥工、粗工等臨時工作，被害人不敢反抗，只能乖乖配合陳男等人安排，獲取工資來償還債務。

刑事局南部打擊犯罪中心今年3月底接獲線報，經數月的巡線追查下，鎖定在來義鄉的陳男、李男等9人住處，8月30日清晨7時偕屏東分局、屏東刑事警察大隊、嘉義縣刑事警察大隊前往屏東縣來義鄉、三地門鄉將陳男等人全員逮捕，當時還在夢鄉中的陳男見到警方來到，還一臉錯愕，同住家人向警方供稱僅知道陳男有從事借貸業務，不曉得會是高利貸，對於陳男行為也感到抱歉。

警方查獲陳男等9人，查扣電腦主機1台、球棒2枝、現金12600元、23張本票、12本存簿、3本本票簿、四海幫海神會T恤、借貸契約書及和解書等證物。

據了藉，陳男是排灣族、李男為魯凱族，其餘同夥皆來自這兩族，初步掌握有5名被害人，不法所得達400萬元，至於是否有其餘被害人？警方還要透過本票來調查釐清。全案詢後將陳男等9人依《組織犯罪防制條例》、重利罪、恐嚇取財罪等罪嫌移送法辦。