國民黨成立中央助選團！集結77位重量級人士 馬英九：不改變政府就沒有可能進步

九合一選舉倒數60天，國民黨上午成立「為你拚好日子」中央助選團，集結77位藍營黨政重量級人士，由黨主席朱立倫親任團長領軍誓師上陣，要為國民黨這次提名的各級選舉參選人壯聲勢助選，力拚九合一勝選最後一哩路。其中，前高雄市長韓國瑜也是9位副團長之一，也預告韓將復出為黨提名參選人助選。

朱立倫表示，國民黨這次提名的各級選舉參選人都符合中道、理性、穩健、務實條件，都是清白、實在做事好人才，每位都禁得起考驗，助選團在接下來兩個月會走遍全台灣，與黨提名參選人同心協力，一起打贏1126。

前總統馬英九則指出，民進黨執政6年來，內政、外交、經濟都問題重重，不論是兩岸關係、能源問題、民主發展都倒行逆施，台灣「不改變政府，就沒有可能進步」，國民黨一定要爭取這次地方選舉大勝，才有機會在兩年後中央選舉勝利。

曾帶國民黨打贏2018九合一大勝的前主席吳敦義也說，現在對國民黨最重要的事，是要讓人民過好日子、好生活，兩岸也要和平互動、友善往來，才是選舉最重要的意義；籲全黨上下齊心協力、同舟共濟，為人民拚好日子、好生活。

黨前主席江啟臣表示，總統蔡英文執政6年，倒行逆施的事情數不完，萬物齊漲、通膨吃掉薪水漲幅；民眾對治安不安心，對國安沒信心，百分百言論自由也不見；1126國民黨為人民拚好日子，也請人民站出來投票討回自己的好日子。

國民黨此次中央助選團組成，由朱立倫任總團長，黨副主席夏立言、連勝文、祕書長黃健庭，以及前副主席曾永權、郝龍斌、胡志強、林政則，前秘書長李乾龍與韓國瑜等9人為副團長。

此外，連戰、吳伯雄、馬英九、洪秀柱、吳敦義與江啟臣等6位黨前主席，也君出任名譽團長壓陣，前行政院長陳冲、毛治國與前立法院長王金平則任名譽副團長。助選團執行長則由文傳會主委洪孟楷與組發會主委許宇甄出任。

洪孟楷表示，選戰倒數60天，國民黨會全力為全民拚好日子，而助選團每一位都是王牌投手，讓完封民進黨，民進黨參選人揮棒落空、三振出局，要，甚至沒有安打機會。

朱立倫表示，1126大選剩下兩個月，國民黨要大家同心協力、全力以赴，共同為台灣人民拚好日子；提名的22縣市長本身就是主將，是真正主角，助選團成員只是配角，全力以赴到各地幫黨籍參選人加分。