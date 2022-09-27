立法院內政委員會今天（27日）將針對《租賃條例》，進行黨團協商，民眾黨立委張其祿提到，其實房地產、租賃市場問題仍然嚴峻，日前的《平均地權條例》，甚至是更早之前的囤房稅，直到這個會期都沒有任何有效進展。呼籲朝野立委針對居住正義相關的4個法案，盡速在這會期審議。

張其祿說，根據國泰房地產指數顯示，從110年到111年的成長斜率已創下歷史紀錄，而過去政府雖然提出「房市三箭」的住宅政策，包含改革房產稅制、健全租屋體系、20萬戶社會住宅，但房地產的價格至今卻是完全沒有下降。

張其祿指出，全國房價所得比（又稱購屋痛苦指數）為9.58倍，全國民眾要買房，平均仍要超過9年不吃不喝。然而《平均地權法案》，卻依然卡在審議之中，若是真的想要落實居住正義，對於換約轉售的炒作，難道能夠不禁止嗎？難道不該把這些漏洞補齊嗎？因此呼籲朝野立委盡速在這個會期內盡速審議完畢。

張其祿表示，今天要協商《所得稅法》、《租賃條例》，探討的就是租賃市場，因為如今已經買不起房了，那租房問題更是需要被討論，所以今天的協商非常重要。張其祿提到，雖然7月1日時公布了300億的租金補貼，但申請人數還不到6成，只有27萬戶有去申請。張其祿也質疑，擴大租金補貼會不會其實「看得到吃不到」，租客的權益能否受到法制化，讓貼補真正到位在租客身上都必須持續追蹤。