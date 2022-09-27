「台中樂器節」今年邁入第17屆，10月8、9日將在后里馬場盛大舉行。（陳淑娥攝）

「台中樂器節」今年邁入第17屆，10月8、9日將在后里馬場盛大舉行。（陳淑娥攝）

「台中樂器節」今年邁入第17屆，10月8、9日將在后里馬場盛大舉行，來自全台薩克斯風、爵士鼓和長笛等78組好手較勁，共有36名參賽者進入決賽，將於8日一較高下，角逐30萬元總獎金，民眾可利用雙十連假前往為音樂好手加油喝采。

「2022台中樂器節」今日在市府陽明大樓舉行記者會，邀請后里在地星光薩克斯風團長青樂手及2021台中樂器節薩克斯風學生組冠軍周軒瑋共同演奏《快樂的出帆》揭開序幕。

副市長令狐榮達出席表示，張連昌將后里薩克斯風發揚光大，從隱形冠軍到現在家喻戶曉，全世界每3隻薩克斯風，就有1隻來自台中后里製造，薩克斯風將與台中樂器節相互輝映。今年樂器演奏比賽共有78位樂手報名參加，經過專業評審初選結果，將有36名樂手在10月8日上午登上決賽舞台一決高下。

文化局副局長施純福指出，后里是樂器的故鄉，全盛時期全世界有1／3薩克斯風產自台灣，后里產值超過70％，整個上下游產業工作者最多達1500人。不只薩克斯風，爵士鼓和長笛也扮演舉足輕重角色，這些樂器師傅不僅是工匠和優秀演奏者，不少人更培養下一代往音樂之路發展，樂器產業與后里居民的生活密不可分。

台中樂器節開幕式將於10月8日下午3點30分舉行，號召300位在地樂手一起演奏，知名樂手黃文龍老師及四分衛主唱阿山以及許多在地薩克斯風樂團將登台表演，精采可期。此外，「愛秀舞台」則有台中熱情、愛樂、愛秀的在地樂團接力演出，鼓勵潛力新秀盡情展現自我。

文化局進一步說明，10月8、9日活動現場同時舉辦樂器市集，展出樂器師傅們巧手打造、最具地方代表性的樂器及安排體驗活動，現場滿額消費還能參加摸彩活動，獎項豐富，歡迎民眾利用雙十連假到后里馬場同樂。

文化節指出，每年台中樂器節除了樂器展示，最大特色是同時辦理薩克斯風、爵士鼓和長笛三項樂器演奏比賽，成為許多優秀樂手初試啼聲舞台，也是地方上每年期待的音樂競賽盛會。這兩年在疫情衝擊下，台中樂器節仍持續辦理，希望藉由匯聚全台及台中傑出樂手和潛力新秀參與演出，支持藝文團隊和在地產業發展，也讓更多民眾享受到多元精采音樂饗宴。