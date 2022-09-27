世界羽聯BWF在27日公布最新一周世界排名，寶島一姐戴資穎仍是世界第2，男單一哥周天成和男雙組合李洋／王齊麟都上升一個位置，「麟洋」更來到生涯最高的世界第2。

女單世界前二日本山口茜、戴資穎本周積分都沒變動，山口茜11萬2013分、小戴10萬9045分，兩人之間差距2968分，上周排名第4的韓國安洗瑩，本周也是積分沒有變動，不過陳雨菲被扣掉3400分，因此安洗瑩擠下陳雨菲、前進到第3，陳雨菲掉至第4。

男單仍是丹麥好手安賽龍（Viktor Axelsen）穩居世界第1，原本的世界第2、日本名將桃田賢斗被扣掉2019年福州公開賽冠軍積分後，排名跌到第5名，丹麥安東森（Anders Antonsen）、馬來西亞李梓嘉與台灣一哥周天成都上升一個位子，周天成也來到世界第4，王子維則從第15前進到第14。

男雙世界第1也沒變動，還是日本組合小林優吾／保木卓朗，印尼「小黃人」吉德翁（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）上周讓出世界第1後，本周從第2再退至第3，台灣組合李洋／王齊麟扣掉2019年韓國大師賽冠軍積分7000分、算進印尼大師賽8強分數6050分，雖然積分從9萬9468分降到9萬8518，不過損失的分數950分不算太多，還是前進到生涯最佳的世界第2。