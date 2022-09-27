許多人都有跑步沒多久就開始肚子痛的經驗，醫師表示，過去此現象被認為與橫隔膜抽筋有關，但後來發現，實際的原因要複雜許多，現為是「壁層腹膜的刺激」，意指壁層腹膜受到摩擦造成的疼痛性質，據統計，較常見於年輕人，且運動前若飲用「高濃度的液體」也較容易誘發，譬如太甜的飲料或是太鹹的湯。

亞東醫院家醫科醫師闕壯理在其IG上表示，跑步肚子痛有個專業術語：Exercise-related transient abdominal pain (ETAP)，中文是「運動相關的暫時性腹痛」；根據研究統計，任何人都有可能，但年輕人較會疼痛，而誘出此疼痛的運動與「身軀的延展」有關，最容易導致此疼痛的運動為跑步，其次為游泳、騎腳踏車。此外，運動前飲用「高濃度的液體」也容易誘發，譬如太甜的飲料或是太鹹的湯。

闕壯理表示，自2000年起，有許多針對運動相關的暫時性腹痛的研究，有許多理論包括：橫膈膜缺血、內臟韌帶的機械壓力、腸胃道干擾、肌肉抽筋、內側弓狀韌帶症候群、神經痛，之後出現了一個新理論「壁層腹膜的刺激」(Irritation of the parietal peritoneum)，意指壁層腹膜受到摩擦造成的疼痛性質、易誘發的運動屬性、飲食影響等，均與ETAP吻合，可說是目前有根據的理論。

面對這樣的腹痛，也有辦法可以解決，闕壯理說明，「運動前2小時避免大量飲食」，尤其是高濃度的液體，可以選擇小份量且定時的方式進食；鍛鍊核心肌群以及增加身體素質皆有幫助。

他並表示，如果在運動時發作，建議停下運動、深呼吸、揉壓疼痛的部位，「但這只是經驗談，目前沒有專門治療方式。」他也坦言，這種運動引發的暫時性腹痛僅是一個生活中的小毛病，很少人因此就醫。