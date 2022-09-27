國民黨桃園市長參選人張善政今天到龜山區參加後援會成立大會，因龜山是民進黨對手鄭運鵬立委選區，是否拔樁？張善政說，沒什麼樁好拔，因為這些人本來就沒有支持鄭運鵬，「他是一個空的立委。」

張善政表示，到龜山沒有什麼樁好拔，因為這些人本來就沒有支持他。他表示，大家都知道鄭運鵬在龜山沒有花心思，「他是一個空的立委」。今天只是讓大家知道他很關心龜山。

張善政競辦26日爆料農會幫鄭運鵬動員，張善政也說，在桃園市長鄭文燦的字典裡面找不到行政中立這4個字。

因有媒體指民眾黨新竹市長參選人高虹安涉抄襲，高虹安對媒體提告。張善政說，非常支持，而他們對於最關鍵的鄭文燦、鄭運鵬已經提告了。

對於中廣．蓋洛普民調中，張善政落後鄭運鵬，張善政表示，看民調一向都是當參考，一直努力的往前走。這次民調顯示年輕人的支持度較低，其實團隊已經關注很多年輕人相關的政策。相信年輕人會看到團隊的政策才是真正對年輕人好的政策，會讓年輕人對團隊更有信心。張善政也說，龜山後援會成立，看到輔選朋友們出力，大家不會說輔選不力。