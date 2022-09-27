台南市安平區傳出墜樓死亡案！1名年約30多歲、身分不詳的男子，今天上午被發現陳屍在安平區建平十七街2棟大樓之間不到1公尺寬的防火巷內，疑似墜樓身亡。消防人員獲報趕到現場時，該名男子已無呼吸心跳。警方則在大樓14樓樓頂，發現1雙藍色拖鞋及現金數千元，初步排除外力介入，除將追查死者身分外，也報請檢方相驗查明死因。

上午約9點22分左右，安平區建平十七街某大樓管理員，突然聽到「碰！」的一聲巨響，經出門察看，發現1名男子墜落大樓旁寬不到1公尺的防火巷內，立即通報警、消人員前來處理。

警消到場後，發現該男子頭部斷裂死亡，身上沒有任何證件，但在大樓頂樓樓頂發現1雙藍色拖鞋，地上還留有現金數千元，初步研判疑似輕生，將進一步查明死者身分，並報請檢方相驗查明死因。

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