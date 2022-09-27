日本政府今天為前首相安倍晉三舉行國葬，我國應日本政府邀請，由台灣日本關係協會會長蘇嘉全、前立法院長王金平、駐日代表謝長廷出席國葬儀式，屆時並將稱呼我為「台灣」。台灣日本關係協會祕書長周學佑在外交部例行記者會上表示，中國大陸應該沒有理由對台日間的基本人情義理做出任何抗議。

日媒報導，考量到安倍晉三與台灣的密切關係，日本政府計畫將台灣列入獻花時大聲朗讀的國家名稱之一，不過在國葬上將台灣視為一個國家仍可能引發中國方面的強烈反應。

周學佑說，安倍前首相畢生守護自由民主理念，是國際間備受推崇的政治領袖也是堅定支持台灣的友人。安倍前首相的逝世不論是對日本、台灣，乃至於對全球民主社會而言，都是一大損失。我國政府感謝安倍前首相一生為提升台日友好關係所作的努力與貢獻，昨日應邀派出代表團前往東京參加國喪，代表政府與人民誠摯悼念與追思之意。

周學佑強調，上台獻花禮節是由日本政府規劃決定，我們尊重並相信主辦單位會有妥當適切安排，「至於中國是否抗議，我想中國大陸應該沒有理由對台日間的基本人情義理做出任何抗議。」

周學佑表示，弔唁團的三位院長級成員長年都與安倍前首相有深厚交情、互動密切，在日本更是有豐沛人派，是適當人選，更能彰顯出台日間堅定友誼與深厚情感。外交部未來秉持廣結善緣的立場，推動台日全方位友好關係。