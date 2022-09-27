9月份台灣消費者信心指數 27日公布，總數為62.59點,與上個月比較下降0.49點，為2009年12月以來的最低點，創下12年10個月新低。

調查單位國立中央大學台灣經濟發展研究中心指出，本次調查6項分項指標中，5項指標下降，包括購買耐久財、國內經濟景氣、家庭經濟狀況、就業機會、投資股市時機；1項指標上升，為物價水準。

其中，未來6個月的投資股市時機，本月調查為24.5點，較上個月調查結果下降0.3點，第六度創史上新低點。

至於物價水準指標上升，意為民眾認為物價仍然繼續走升，今年來的通膨衝擊消費仍然存在。因此，整體民眾消費信心實際上繼續下滑。從絕對水準來看，5項指標皆偏向悲觀，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」 偏向樂觀。

9月份消費者信心指數調查期間為111年9月18日至21日，為中央銀行召開貨幣政策會議當周，加上美國聯準會「鷹」風處處，民眾普遍感受到利率持續走升，影響到消費動能的可能。

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任指出，此次5項下降的指標國內經濟景氣、家庭經濟狀況分別為78.9點、73.6點，分別創下2014年1月、2017年1月以來的新低，建議政府需要非常關注，民眾直覺感受到經濟惡化顯著，特別是央行連續升息，即使每次只有半碼，帶給薪資階級的房貸壓力已衝擊到家庭消費信心，「升息的後遺症之一是消費力下降！」

此外，歐美經濟情勢呈現疲弱，正走向衰退的方向，吳大任提醒，台灣經濟超過七成依賴國際市場，2023年全球經濟衰退的訊號一直出來，政府應該在此持提前準備相關政策，以預防台灣經濟在明年也跟著被拖下水，目前民眾的消費信心一直走低，已經是心理上準備經濟寒冬的到來。