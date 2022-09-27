韓國央行周二公布最新調查指出，韓國消費者通膨預期繼連續6個月上漲後，9月份出現連續第二個月下滑。
調查發現，9月韓國民眾對未來1年通膨的預期值為4.2％，低於8月調查的4.3％與7月的4.7％。然而這結果也證實央行決策官員稍早曾提及，韓國通膨可能在10月觸頂的說法。
此外該調查也顯示韓國消費信心已逐漸出現改善。9月消費者信心指數從8月的88升高到91.4。至於7月信心指數則降至86，為2020年8月以來最低。
韓國央行周二公布最新調查指出，韓國消費者通膨預期繼連續6個月上漲後，9月份出現連續第二個月下滑。
調查發現，9月韓國民眾對未來1年通膨的預期值為4.2％，低於8月調查的4.3％與7月的4.7％。然而這結果也證實央行決策官員稍早曾提及，韓國通膨可能在10月觸頂的說法。
此外該調查也顯示韓國消費信心已逐漸出現改善。9月消費者信心指數從8月的88升高到91.4。至於7月信心指數則降至86，為2020年8月以來最低。
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