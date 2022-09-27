被網友封為「最美里長參選人」的新北市永和區永福里里長候選人陳紫渝，今（27）日透露除了定點站路口外，還將開始嘗試走進住家向鄉親們問安，一文讓網友們全都暴動，直呼「我家的大門永遠為里長敞開！」

年僅23歲的陳紫渝，父母均有參選經驗，其父陳昱庭也是現任永和區協和里里長，日前因亮麗外型引起網友討論，暴雨期間出動清理排水溝更吸引超過2萬人點讚，雖然她坦承爆紅讓她有些不知所措，但有機會讓更多人了解自己還是相當開心。

陳紫渝今日在臉書表示，距離投票日僅剩下兩個月，因此接下來除了定點站在路口和大家打招呼外，也將開始嘗試走進住家，向永福里的鄉親們問安。

「希望永福里的長輩朋友們，對於里上若有一些想法及建議，敬請不吝嗇指教！」陳紫渝指出，雖然疫情期間增加了「面對面」的難度，不方便過多停留，但她還是會誠摯懇託、努力走訪，盡可能爭取機會貼近里內大小事。

陳紫渝的文章僅貼出2小時，就吸引了約1萬名網友點讚，並留言力挺說「我家的大門永遠為里長敞開」、「當開始走進住家社會增加率大增」、「試著走進住家，也可以試著走進我心裡喲」、「里長辛苦了⋯真的不敢想像，如果沒有妳台灣會變成什麼模樣⋯」