安寧派出所長楊邦彥在該女子PO文下方留言，依據女子陳述內容，該名騎機車男子的行爲，可能已構成性騷擾防治法的處罰要件。（翻攝臉書「梧棲串起來」）

台中市梧棲區一名女騎士，日前騎車停等紅燈時，遇到一名男子趁機言語性騷擾，主動搭訕挑釁，內容不堪入耳，女子PO上網提醒大家要提高警覺；網友說對方很變態，建議她報案。轄區清水警分局安寧派出所長楊邦彥，主動出擊上臉書留言，強調警方已主動調查，並請被害人報案協助追查「色狼」。

一名女子在臉書「梧棲串起來」留言，她日前晚上騎車行經梧棲區中央路停等紅燈時；突然有一名男子騎機車靠近她，對方穿格子襯衫，停在旁邊打量她後，一直說「小姐，妳需要嗎？」，再接著一句不堪入耳的問話，讓她心生畏懼。

女子po文指出，她當時裝作沒聽見，綠燈騎走，但心裡很害怕，在人少的小路上，她擔心對方有具體動作，自己不知如何應對？她強調自己當時穿普通的短T牛仔褲，沒有引誘犯罪的動機；她沒有被傷害，但感覺很可怕才在地方社群臉書提醒大家要提高警覺。

網友紛紛留言說「這是可怕遭遇！建議女子報案，因為女子已記下對方車號」；也有人說這種怪人，最好不要理他，以免刺激他。

清水分局安寧派出所長楊邦彥在該女子PO文下方留言說，依據女子陳述內容，該名騎機車男子的行為，可能已構成性騷擾防治法的處罰要件，此案需要女騎士到派出所完成正式的報案程序，以便依法進行後續的調查。

楊邦彥強調，此案將由派出所一名警員專責處理，提醒民眾如發現可疑人、事、物，請撥打110或安寧派出所電話04-26560343，員警將儘速到場處理。