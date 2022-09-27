為協助在地企業盤查既有製程設備碳排放情形，高市府近日陸續舉辦2場「產業邁向淨零策略暨盤查工具實務」說明會，在本洲產業園區服務中心、高雄捷運大寮機廠邀請業界專家解說淨零排放執行內容，同時現場演練碳盤查工具、介紹相關資源，26日活動結束，總計吸引超過120家企業代表報名參與。

高雄市經發局長廖泰翔表示，為協助在地企業邁向淨零排放，除舉辦2場說明會推廣碳盤查計算工具外，後續還將推動「企業淨零議題輔導」及「企業溫室氣體盤查輔導」兩大項輔導專案，分別遴選5家、3家潛力企業，提供企業規劃碳盤查機制與策略，建立溫室氣體盤查清冊，帶領在地企業降低碳成本，打造示範案例帶領在地產業跟進。

高雄市經發局表示，因應全球2050年淨零排放趨勢，說明會特別介紹減碳趨勢與策略，以及「碳排金好算」、「碳估算工具」等初、進階工具，和可供第三方單位查證的ISO 14064-1溫室氣體組織型盤查方案等，透過實際演練協助參與者快速上手，提高企業使用意願。

高雄市經發局指出，2場說明會的講義及影片將後續上傳至「高雄省電A咖」臉書粉絲團，歡迎需求企業參考使用。(記者張雅雲/高雄報導)