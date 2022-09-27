大陸官方「三亞發布」微信公眾號27日消息，海南省三亞市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部相繼自15日解除三亞全域臨時靜態管理、24日1開放三亞進出通道後，27日決定自2022年9月27日12時起，全市有序恢復常態化疫情防控管理，全面恢復各類生產生活秩序。

三亞市從今年8月6日6時進入全域靜態管理，歷時40天後，於15日宣布解除三亞全域臨時靜態管理，24日12時起，開放三亞進出通道，迄今逐步恢復正常生產生活秩序。

通告指出，根據三亞市疫情防控進展情況，經綜合研判，市疫情防控工作指揮部通告如下：

一、 全市黨政機關、企事業單位、生產經營單位等恢復正常秩序和生產經營。經各區（育才生態區）風險評估，開放海鮮魚市。

二、開放餐飲堂食經營，落實「預約、錯峰、限流」和掃地點碼，合理保持就餐間距，暫不承接大型宴席活動。

三、各區（育才生態區）根據屬地疫情防控風險評估情況，逐步有序撤除社區（村）卡口，恢復至常態化疫情防控管理。

四、行業主管部門和各區（育才生態區）指揮部要從嚴審批各類聚集性活動，按照「誰審批、誰負責」「誰舉辦、誰負責」原則，制定疫情防控方案和應急處置預案。加強活動管理，參加人員掃碼登記，查驗48小時內核酸陰性證明。紅事、白事簡辦。近期暫不舉辦大型會議、培訓、會展、文藝演出等聚集性活動。

五、嚴格落實常態化疫情防控「四方責任」，除聚集性活動場所外，其餘各類公共場所和機構也要嚴格執行體溫檢測、掃碼亮碼、戴口罩等防控措施，並查驗72小時內核酸檢測陰性證明。

繼續增強防範意識，規範配戴口罩並及時更換，保持「勤洗手、一米線、常通風、少聚集」等良好衛生習慣。