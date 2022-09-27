霧警警分局響應「愛心加溫 熱血滿分」捐血活動。（霧峰警分局提供／潘虹恩台中傳真）

霧峰警分局員警在活動現場設攤，結合趣味遊戲實施防詐騙、反毒、反賄選及勿酒駕等宣導。（霧峰警分局提供／潘虹恩台中傳真）

新冠疫情管制漸寬，各區捐血活動陸續恢復。為解決血庫存量不足，老井餐飲集團與台中捐血中心合作，祭出禮品號召民眾參與「愛心加溫 熱血滿分」捐血活動；霧峰警分局員警和志工也到場相挺，並在現場實施防詐騙、反毒、反賄選及勿酒駕等宣導。

老井餐飲集團總裁彭道銳表示，希望用愛與關懷擁抱民眾，也特別感謝警方響應捐血活動，也感謝捐血民眾共襄盛舉，響應「捐血一袋，救人一命」的公益活動。

捐血活動現場安排多項好康活動，霧峰警分局也在現場設攤，員警、志工與老井餐飲集團工作人員一同發送有關「全民打詐」防詐、「安居專案」反毒、「拒絕酒後駕車」交通安全等各類文宣品，以強化正確交通安全常識，並提升全民反毒與自我防護的觀念。

現場員警和民眾分享有關毒品、詐騙、竊盜等新犯罪手法及案例，並透過防詐九宮格闖關遊戲贈送精美小禮物，增加與民眾的互動以提高民眾聆聽意願，藉此加深民眾相關犯罪預防之觀念。

警方指出，民眾使用Line、Facebook及上網購物頻率變高，其中以網購詐騙、假投資及遊戲點數等詐騙有日益漸多趨勢。霧峰分局長李建興表示，民眾如有接獲不明來電、簡訊或LINE訊息要求購買股票或虛擬貨幣等投資行為，請詳加查證，並撥打165防詐騙專線洽詢，防止被騙。

霧峰警分局表示，Facebook粉絲專頁「霧峰分局」也經常發布反毒、防詐、交通安全等相關宣導標語或短片，時時提醒民眾犯罪預防與交通安全觀念，呼籲民眾多多瀏覽切身相關訊息，並按讚支持且分享給親朋好友，避免受騙上當。