一名陳姓男子與友人小美等三人，2020年間一起出遊泡湯並住同房，陳男趁友人就寢後邀小芸一起泡湯遭拒絕，隔不久後趁小美洗澡時，又脫光衣物，衝到浴室門口向小美說「我現在有感覺，我想要」，表達欲與小美性交，遭到小美大聲斥責後才離開，隨後就報警處理。一審法官認為兩人現對話極少又短暫，且陳男只口頭說要性交，遭對方拒絕後立刻離去，因此判他無罪；但二審法官認為陳男行為已讓小美心生恐懼，依強制猥褻罪改判六個月徒刑。

根據判決書，陳男與小美及另一友人到溫泉旅店泡湯並同宿一房。陳男趁著友人就寢後邀請小美一起泡湯遭到拒絕，但卻趁著小美凌晨在浴室內洗澡時，自己褪去全身衣物，以一手遮擋生殖器，站在浴室出入口對小美說「我現在有感覺，我想要」，小美氣得大聲喝叱，陳男才離開淋浴，小美旋即著裝離去聯絡友人，報警處理。

陳男偵詢時辯稱，「我確實有拉開門，與小美僅隔著一個玻璃門的距離，我先說「我想跟你一起洗澡」，當她問「你怎麼進來了」，我又再次問她「我現在有感覺，我想要」，表達我想要跟她發生性關係的意思，但遭拒絕即離開浴室，未觸犯強制猥褻罪。

一審法官認為兩人對話極少、發生時間短暫，陳在小美第一次要求他離開後，未對她有任何要求性交的「行為」，僅口頭要求性交，當女方明確拒絕後即離去，未達妨害、壓制其性自主決定權，判陳無罪。檢方不服提起上訴。

二審法官認定，陳男停留約2句話之問答時間，雖屬短暫，但陳男未於小美初次要求其離開浴室之「當下」離去，仍於現場滯留，顯見未放棄，更積極再次表達「欲與小美為性交行為之意思」，其造成小美之心理壓力。

小美表示，「陳男已違反我的意願，當時我沒有穿衣服，很無助，我有一直跟被告表示請他離開，他站在門口我也很難逃走，我覺得我的自主權被剝奪，事後我還是很慌、很無助，擔心我大叫後，被告會立刻衝過來。」陳男也承認：「我的行為真的嚇到小美」。

二審法官依此認為，已「違反其意願」，妨害、壓制其性自主決定權，已觸犯強制猥褻罪，改判六月徒刑、可易科罰金十八萬