大陸公安部27日舉行新聞發佈會，「百日行動」辦公室主任仇保利表示，從6月25日以來，針對安全穩定形勢和夏季治安特點，統籌全國公安機關展開夏季治安打擊整治「百日行動」，截至目前破獲刑事案件64萬多起，抓獲違法犯罪嫌疑人140萬多名，掛牌整治治安亂點7442個，讓全大陸刑事案件實現立案較去年同期下降、破案上升情形。

根據中新網引述仇保利指出，「百日行動」結束後，將繼續從嚴打防違法犯罪活動，維護社會治安大局持續穩定。包含深化專項打擊整治行動，依法嚴厲打擊涉黑涉惡、電信網路詐騙、跨境賭博等突出違法犯罪，嚴密槍支彈藥、危爆物品、管制刀具等重點物品管控措施。

第二是繼續加強亂點整治和案件督辦。對各級公安機關掛牌整治的治安亂點，已經摘牌的，要繼續鞏固整治成效，防止出現反彈。第三要同時做好常態化長效機制建設。加強季節性社會治安問題的監測、針對季節特點和治安狀況適時組織打擊整治行動。