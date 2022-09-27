從美股重挫到外幣大跌，全球市場震盪不斷加劇，但數位聯準會官員仍然堅稱美國央行的首要之務是抑制國內通膨。這意味著近來市場的紛擾，並不會改變聯準會的升息立場。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示：「是會相互影響，金融市場的波動會影響投資人的決定，而美元的價值確實會影響美國經濟」，但「就我們的目標而言，我們將依據我們所處的環境制定政策，以便恢復美國的價格穩定」。

在此之前，梅斯特在麻省理工學院發表立場強硬的演說，她在演說中表示，她認為在控制通膨方面，做得太少所付出的代價，將高過於做得太多。

在《華盛頓郵報》舉辦的活動上，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯蒂克（Raphael Bostic）被問及他是否認為在最近市場開始大跌之前，美國投資人對聯準會政策的看法過於樂觀，他回答「這不重要，我不知道他們是過於樂觀還是不夠樂觀，但更重要的是我們需要控制通膨，在實現這個目標之前，不管是朝那個方向，我們都將看到市場出現劇烈波動」。

聯準會在上周連續第三次升息75個基點，今年來已將其基準利率調升3個百分點，為其歷來在提高借貸成本與促使經濟放緩方面最激進的舉措之一。最近幾周，聯準會官員一再重申他們將把利率提高到足以冷卻通膨為止，即使這可能導致失業率攀升和經濟衰退。

受此影響，美國房貸利率已經翻漲一倍，漲破6%大關，房屋銷售也隨之下滑。梅斯特在麻省理工學院發表談話時一再被問到美國的房地產市場，以及聯準會是否已經走得夠遠，但她仍堅持自己的立場，她表示：「這會很痛苦，失業率將升高，但為了降低通膨，我們就是必須得提高利率，而且高利率持續的時間將比我們之前所想的更久」。她表示，在確信通膨已經到頂之前，她希望先看到通膨月增率連續幾個月下跌。

波士頓聯準銀行總裁柯林斯（Susan Collins）則在另一場活動上重申聯準會的共識，即努力抑制當前高漲的通膨至關重要，雖然她認為通膨可能已經到頂或接近到頂，但是讓通膨回落到目標仍需要進一步收緊信貸環境。