年底九合一選舉，藍綠誰能奪下新北市長寶座，引發外界關注。資深媒體人韋安就近期的多份民調分析，認為新北市長侯友宜的支持度持續升高、且年輕人支持度突破5成，預言他不僅可能超越上屆大贏對手29萬票的記錄，差距更有望突破40萬。

中廣及蓋洛普徵信公司昨日公布的民調顯示，侯友宜以47.0％支持度，領先民進黨新北市長參選人林佳龍的17.90％；而《自由時報》的民調，侯友宜以51.96%支持度領先林佳龍的21.74%。韋安認為，從這兩份民調可看出，侯、林兩人的支持度差距，已從林剛參選時的2成左右拉大到3成。

另外，韋安指出，從民調也可看出，民進黨向來最「鐵」的年輕族群已出現變化，像是7月《菱傳媒》民調，侯友宜有54.06%年輕人表態支持，林佳龍只有31.09%；在《自由時報》最新民調中，侯友宜在20至59歲青壯年族群，支持度都超過5成，林佳龍在此族群的支持度，則落在1成5至2成5不等。

韋安認為，新北市選情雖較其它縣市冷淡，但新北人對侯友宜的支持度越來越熱，證明侯完全以政績正向競爭，自己超越自己的選舉模式，受到普遍認同。韋安預言，侯友宜不僅有可能超越上屆大贏對手29萬票的的記錄，而且有可能比對手多拿逾40萬票。