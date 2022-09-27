立委陳椒華27日在立法院質詢時，分段播放《鏡電視》創辦人裴偉錄音檔及對話紀錄，質疑府院高層介入NCC審查《鏡電視》執照申請，亦曾就此事施壓NCC主委陳耀祥。行政院長蘇貞昌強調，府院高層從未介入《鏡電視》執照審查，他自己也從未施壓陳耀祥或關心此事。

立法院27日邀行政院長蘇貞昌率部會官員施政報告並備質詢，陳椒華質詢時說，《鏡電視》在2021年7月16日接受NCC外部委員訊問，因會中有審議委員抗議而沒有進行表決，導致審查程序不如《鏡電視》期待，當晚裴偉即用LINE告知股東，他已經有向府院抱怨此事，希望他們施壓NCC。

陳椒華續指出，裴偉曾在2021年12月17日大股東會議上說，蘇貞昌已明確要求NCC主委陳耀祥盡快讓《鏡電視》拿到執照，順利的話應會在12月底拿到執照。

在錄音檔中，裴偉還說，他有向蔡英文反應NCC 在2021年12月1日面試時任鏡電視董事長陳建平時無理取鬧，詢問許多奇怪問題，蔡英文聽聞後立刻告訴蘇貞昌「沒有理由去拖人家（指鏡電視），你一定要趕快處理」。裴偉更表示，民進黨前秘書長洪耀福告訴陳耀祥，《鏡電視》執照申請案要過是蔡英文的旨意。

蘇貞昌一一否認上述錄音檔內容並表示，府院高層從未介入《鏡電視》執照審查，他自己也從未施壓陳耀祥或關心此事。

至於蔡英文或總統府是否要求蘇貞昌施壓NCC？蘇貞昌回應，蔡英文從未交代自己做這種事，況且蔡英文不會用命令的口氣跟他說話，3年多來蔡英文對自己態度很客氣。

陳椒華詢問，難道是裴偉說謊？蘇貞昌說，自己不清楚裴偉有沒有說謊，連錄音檔播放的是不是裴偉的聲音，他都不曉得。不過，陳椒華在質詢中問的內容，他已經明確地否認。