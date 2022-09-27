無黨籍基隆市長參選人黃希賢競選辦公室接獲爆料，國民黨基隆市長參選人謝國樑陣營在PTT上「動得很厲害」，許多久沒啟動的帳號，突開始捧謝國樑、打黃希賢及民進黨基隆市長參選人蔡適應。黃希賢直言，謝國樑整天指控他人發布假民調，私下卻疑似用網軍攻擊對手，手段拙劣。對此，謝國樑沒有回應。

「手段惡劣、毫無誠信」黃希賢表示，競辦接獲爆料後，立即開始調查，結果竟煞有其事，發現有相當多帳號，過去沒有關注基隆事務，更沒待在基隆，但統統都在8月21日至23日左右上站，且均使用VPN跳板軟體遮蔽IP位址。

黃希賢說，這些帳號推文回覆的文章也非常相似，都是與基隆選舉有關的新聞，通通是「捧謝、打黃、打蔡」，令人無法不懷疑謝國樑陣營是不是開始動用家大業大的集團資源，把魔爪伸進去PTT網路論壇。

「小愛爸爸真面目竟是網軍頭子、網軍教父？」黃希賢痛批，各界近期撻伐周玉蔻搞負面選舉，沒想到一位自稱「小愛爸爸」的謝國樑，竟可能成為自己孩子的不良榜樣，疑似在PTT上頭用人頭帳號帶風向抹黑對手，真是諷刺至極。

黃希賢指出，謝國樑平常最愛提告自清，歡迎盡速針對這些疑慮提告，讓法院認證，謝國樑到底是不是基隆網軍頭。對此，謝國樑表示，沒有回應。