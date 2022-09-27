男神金城武下月將過49歲生日，近年他作品量不多，且大多數都是和導演陳可辛或吳宇森合作，陳可辛最近上節目，大談與金城武合作多年的秘辛，透露近年他「產量極低」的原因其實真的是不想再拍電影，而且金城武是很主觀的人，「要讓他覺得舒服，在舒適圈內才會願意接拍（電影）」。

陳可辛過去曾邀金城武拍攝《如果·愛》、《投名狀》、《武俠》、《喜歡．你》等電影，算是圈內和金城武合作次數算多的導演。據《香港01》報導，陳可辛最近上ViuTV節目《導演‧門》談合作過的演員，陳可辛直言金城武近年心不在拍電影工作上，過去曾替金城武分享多次機會，但多被對方拒絕。

陳可辛過去邀金城武與周迅等人合拍《如果·愛》。（圖／中時資料照片）

陳可辛直言，如果要請金城武拍電影必須要拿出恆心，至少要花半年才有可能等到男神點頭，而且男神接戲條件不少，「例如不可以去沒電腦、沒網路的地方拍戲」，間接證實金城武私下是網路宅男的傳言，若拍攝地太遙遠，脫離了他的「舒適圈」，就很難讓金城武點頭答應。

金城武與陳可辛2017年合作《喜歡·你》（左圖）；陳可辛2007年耗資13億台幣找李連杰（右圖左1起）、金城武等人拍《投名狀》。（圖／中時資料照片）

2017年金城武為了和周冬雨、監製陳可辛所合作的電影《喜歡·你》在台北出席記者會，談到愛情觀，他認為陷入愛情時應該是盲目的，自嘲：「戀愛的時候可能連放個屁都是甜蜜的！」，問到私下是否已經有可以讓他覺得甜蜜的對象？他依舊相當保護私生活，埋伏筆說：「如果成熟的話大家就會知道，我知道大家都很關心，但這並不一定會保護到（感情）。」