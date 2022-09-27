新北市第66家日照（公共托老）中心今（27）日於三芝開幕，新北市副市長劉和然出席開幕典禮時表示，偏鄉地區照顧資源較為不足，三芝日照中心的成立有助於解決偏鄉照顧者的負荷，讓新北需要長照資源的家庭，能獲得即時的服務，達成安居樂業、在地老化的願景。

因應高齡化社會來臨，新北市府一直將高齡照顧視為重大市政項目，除了在2021年底前提前達到60家日照中心的目標之外，更在今年8月份完成第65家，今天開幕的三芝日照中心則是新北第66家日照中心。

劉和然指出，台灣人口老化快速，新北市的老年人口有是全台之冠，以平均每月3000人的數量快速增加，且根據衛福部統計資料顯示，雖然國人平均壽命達80.8歲，但健康平均餘命為72.3歲，等同於老年人口有長達將近8年的時間，是處於失能或失智狀態，而這樣的情況也須由家人肩負起照顧責任，不僅增加家庭照顧上的壓力，也讓老年人的生活沒有品質與尊嚴，更對國家財政造成影響。

為了解決如此嚴峻的情勢，讓老人家能在自己最熟悉的社區養老，因此新北市府致力於推動高齡照顧政策，其中最重要的就是日照中心的設立。劉和然表示，偏鄉地區照顧資源不足，今天開幕的三芝日照中心能緩解偏鄉照顧者的負荷。

三芝綜合長照機構結合日照、居家服務、夜間臨時住宿與社區沐浴、社區餐食等服務，延續居家與社區生活情境，滿足長輩不同的需要。另外因應三芝以農業為主的地區生態，多數長輩的病變多與工作及生活習慣有關，因此將原本衛生所附設的三芝物理治療站升級為三芝衛生所附設物理治療所，提供物理及職能評估與治療、無障礙環境建議、衛教宣導及資源轉介等服務，長輩可以就近取得便利的復健醫療服務。

衛生局長陳潤秋說明，將持續透過公私協力方式在2025年完成百家社區長照機構之願景，未來4年將持續連結醫療專業團隊投入照顧網絡建置，推動周延且高可近性的醫養設施，同時逐步結合當地人文、銀髮產業、照服人力資源培訓等面向，朝打造「三芝長照創新聚落」的目標邁進，促進更多跨國交流學習，成為高齡照顧友善環境標竿。