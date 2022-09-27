英國國王查爾斯三世（King Charles III）的前員工透露，和查爾斯工作非常不輕鬆，因為查爾斯是不折不扣的工作狂，一周工作7天，充滿想法與活力，迫使下屬必須上緊發條、跟上進度。查爾斯還非常倚賴外部人士的建議，耳根子很軟，員工說，最慘的狀況是外部人士告訴他內部團隊做得不好，要聽外面的，而這可能是真正的問題。

英國國王查爾斯三世（King Charles III）在繼位第一天被拍到對員工比手畫腳清理桌面。

英國《泰晤士報》（The Times）26日引述多名曾為查爾斯工作的前員工說法，指出和查爾斯工作相當不輕鬆，因為他是一名非常嚴格的老闆，為他工作不要指望能朝九晚五。

曾在1990年代擔任查爾斯私人秘書的艾拉德（Richard Aylard）說，有次周末他在家接到查爾斯管家的電話，說查爾斯可能會在下午3點打來和他談談，於是艾拉德就守在電話前，下午3點半男管家打來說查爾斯會改到6點再打來，整個周末查爾斯的管家不斷改約時間，直到周一早晨艾拉德終於接到電話。

他原本擔心發生了急迫情況，結果查爾斯說：「理查，我一直都在牧場，我發現了像是蘭花的東西。」原來查爾斯想請艾拉德判斷是哪一種蘭花。

另一名前員工說查爾斯對自己的要求很高，「對自己、甚至達成的成就從不感到滿足，身邊的人必須努力跟上進度，他有非常多的耐力。」

還有前員工說：「他要求很高，所以他總是在工作，每周7天，從不休息。他可能會隨時打給你，討論想法等等…，節奏非常快。」員工說電話可能會在早餐後到深夜11點之間隨時響起，就算是耶誕節也不例外。

「他會讓人努力工作，他有很多想法，總是要人去做事，所以私人秘書的工作量非常大，他也有很強烈的意見。」

前員工也說查爾斯的脾氣「蠻有趣的」，很少直接對某個人發脾氣，但會對事情發火，甚至會氣到摔東西，他的脾氣會從0瞬間飆升到60，之後又緩和下來，其中和媒體有關的事最讓他感到沮喪。

另外前員工也爆料，為查爾斯工作還有一個難題，就是因應外部顧問給查爾斯的建議，最慘的狀況就是這些外部專家告訴他他的團隊做得不好。前員工說查爾斯「很容易受新聲音影響」，尤其有些外部顧問會說，「他們在阻止你做你想做的事，他們在拖住你。」

查爾斯特別喜歡別人這樣告訴他：「噢，他們搞錯了，聽我的，我看得更清楚，因為我是局外人。」前員工評論查爾斯易受人影響，這可能會是真正問題。