李明川鐵齒瀏海不給碰，意外摔斷手瀏海從此撥開運勢飆漲。（衛視中文台提供）

阿松改名後運氣超旺。（衛視中文台提供）

李明川（左起）、周宜霈、曾國城、宇珊、巴鈺、夏宇童、阿松。（衛視中文台提供）

衛視中文台《一袋女王》日前錄影邀請李明川、夏宇童、阿松及周宜霈，討論「不要太鐵齒有些事不得你不信」，分享因為鐵齒發生的難忘事；過去從不拜拜的夏宇童說，因為拜拜就等於承認好兄弟的存在，直到發生一件事讓她徹底改觀。夏宇童說多年前去大陸拍了一部前導片，開鏡拜拜儀式時她也只是鞠躬說聲「請多保佑」，後來開始拍攝後一切順利，她沒有多想，一直到晚上整組人移到有樹林的場景拍攝夜戲，就發生怪事，全部演員都可以對焦，唯獨夏宇童畫面有問題，攝影師也忍不住碎念說怎麼一拍到夏宇童就失焦。

隔天，劇組來到一間三合院，因為劇情需要，劇組陳設了棺材道具，開拍前全部人都聽到棺材附近出現奇怪的聲音，夏宇童心想可能是老鼠之類的。沒想到一開拍後兩台攝影機竟然完全不能動，此時夏宇童一邊碎念是怎麼了，一邊手靠在棺材道具上，突然間棺材斷裂，讓她當場摔了一大跤，腳也因此扭傷腫起來，看到拍攝現場頻頻有情況發生，導演覺得奇怪就問說：「有人是沒拜拜嗎？」夏宇童這才想起這場戲開拍前大家都有去拜拜，只有自己想說開鏡就有拜過就沒去拜，只好趕緊承認，後來在導演跟經紀人的陪同下夏宇童趕緊拜拜加道歉，妙的是一拜完兩台機器立刻恢復正常，夏宇童也體驗到無形的力量還是要尊重，後來只要錄影前要拜的她一定拜，以求大家工作順利。

李明川則是以前從來不讓其他人碰他的瀏海，頭髮其他部分怎麼造型他都沒問題，唯獨瀏海一定要自己處理，抓好線條、弧形、瀏海開口位置還有眉心上一定要有一搓，對他來說這事關自信心與安全感，所以從不假手他人。李明川說30歲那年，老師跟他說30歲要走大運，就是要把瀏海撥開讓額頭露出來，但李明川心想額頭露出來會讓他覺得好像脫光光，更沒自信，怎麼可能運勢會好，持續鐵齒完全不管老師怎麼說。一直到前幾年，李明川去紐約參加時裝周活動，竟然在進會場門口時滑倒摔到左手骨折，不方便自己弄瀏海，只好請其他髮型師代勞，髮型師好友超開心，終於可以把李明川的瀏海撥開了，完全露出額頭的李明川被大家大讚看起來很有精神外，整個運勢也跟著大開，從此之後找他合作的廠商都是大品牌，而且每場活動業績金額都是千萬甚至有破億的，讓他有些不好意思的說：「我應該早聽老師的話」。

阿松則是被命理老師說用本名會生大病而且危及生命，改名之後運勢才會變好，有次工作人員小尾牙，傳統就是所有人丟不限金額的百元鈔，並在紙鈔上寫下名字，如果抽中就整箱拿走，於是阿松就故意在9張百元鈔上都寫阿松，只有1張寫著改名後的「紀竣崴」，沒想到那一箱唯一的一張「紀竣崴」竟然就被抽中，超神奇運勢讓曾國城聽完大起雞皮疙瘩，大呼真的不要鐵齒，還轉頭問夏宇童要不要試試看，只見夏宇童當場就把瀏海撥開，讓曾國城認真說到：「夏宇童整個額頭露出來，到時候整個鞋子(協志)會穿得更牢更穩」，讓夏宇童臉紅害羞到不知如何接話。本集將9月28日(三)晚上10點衛視中文台播出。