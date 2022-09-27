樂齡活動假牙補助是嘉義縣長翁章梁重要政見，目前已有1萬5689位長者完成裝置。（取自縣府官網∕呂妍庭嘉義傳真）

74歲王姓牙醫師被控利用在嘉義縣某醫院任職的機會，與葉姓女牙科助理、無照的齒模技師朱男合謀，2年間詐領嘉義縣政府辦理的樂齡假牙補助約540萬元，嘉義地檢署日前依違反醫師法、詐欺等罪嫌起訴3人，今嘉縣衛生局重申，全案為醫院主動查核發現不法並移送檢調偵辦，衛生局杜絕不法犯罪行為，絕不容寬貸。

訴起書指出，王姓牙醫師指示朱男對外招攬民眾，並由朱男替病患執行印模、修型調整等牙醫師業務，每次給付2500元處理費用給朱男，再由葉女使用醫院掛號系統為劉姓的患者掛號，製造患者到醫院看診的不實登載，王姓牙醫師製作不實病歷資料，之後再以不實病歷資料，向嘉縣衛生局申請樂齡免費裝置假牙補助費用，致縣衛生局承辦人員核撥經費，自2019年4月至2021年5月間，共詐領163名病患的補助費約540萬元，藉以增加他個人裝置假牙業績，獲取醫院給付的50％酬勞。

衛生局指出，王姓牙醫師涉詐領補助案件，是醫院發現該名醫師門診時段病患就診掛號異常，主動調閱紀錄查核，發現假牙申報與內部登錄不符，主動移送偵辦，22日牙醫等3人已被起訴，而縣府團隊也同步嚴加把關，呼籲不要心存僥倖從事犯罪行為，否則將依法查處。

衛生局長趙紋華表示，醫療院所需檢附申請文件照片、病歷等，活動假牙補助申請須依據「樂齡活動假牙裝置作業要點」進行申請與審核，由牙醫師公會及專家學者組成「樂齡假牙審查委員會」，採裝置前、後兩階段審核，經費申請程序嚴謹。

樂齡活動假牙補助是嘉義縣長翁章梁重要政見，目前已有1萬5689位長者完成裝置，政策滿意度達95％，為照顧長輩，明年樂齡活動假牙仍會將持續辦理，凡設籍嘉義縣縣滿1年、年滿 65 歲及55歲以上原住民，經嘉義縣合約牙科醫療院所牙科醫師評估需裝置假牙者，都可以提出申請。