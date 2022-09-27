行政院長蘇貞昌今（27日）到立法院進行施政報告並備詢，民進黨立委林俊憲質詢時表示，受到疫情衝擊，國際觀光客銳減1000多萬人次，如今要迎接解封，但全世界都會來搶觀光客，旅宿業者是否做好準備？防疫旅館要轉換為一般住宿，政府只給兩周時間準備。他也批評，台灣觀光資源過度集中於北部，要政府機關與予以改善。

林俊憲表示，台灣即將要開放觀光，觀光客人數2019年有1186萬人，受到疫情衝擊，台灣的觀光客銳減到14萬，政府預計2025年達到2019年的水準，要找回1000萬人次的觀光客，但全世界都會來搶觀光客，旅宿業者是否做好準備？

他說，疫情期間，旅館等產業受創最深，全國旅館約有17萬間，配合防疫旅館約2萬多間，大約15％，防疫旅館的隔間、動線、空調、人力配置都不同，但政府只給兩周時間準備，政府應該要考慮給這些防疫旅館補助。此外，每一百個國際觀光客多到台北、新北，但台灣其他區域就差很多，國際旅客一百個到台南不到5個，台灣觀光資源過度集中於北部。

交通部長王國材表示，人力不足部分勞動部會予以協助，目前有補貼方案度過營業空窗期。蘇貞昌表示，全球化以後，但若地方有特色大家都愛去，台南有非常多的美食、景點，宣傳應該要改善，讓國際觀光客知道台灣的美好，恢復國際觀光客趕快來台灣，請交通部等單位趕快進行。