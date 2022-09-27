前立委、桃園市長參選人鄭寶清今赴大園區竹圍社區發展協會關懷桃園航空城計畫搬遷戶，聆聽民眾心聲。鄭表示，政府行政效率慢，須照顧搬遷戶權益，物價上漲時期更有責任與義務要幫助搬遷戶，不能犧牲少數人權益，來成就多數人利益。

鄭寶清今赴竹圍關懷未搬遷的社區長輩，不少搬遷戶雖支持政府重大建設，但也煩惱準備建屋但面臨缺工與材料漲價窘境，多年前估的地價已不符時宜，且首批搬遷者有20％獎勵金，但還留在竹圍的許多人經濟較弱勢，還要面對廢棄物與治安問題，卻沒半毛補助很不公平；另有四合院古宅，過去老師傅精緻雕工，卻被估得一文不值，盼能重新評估，重視搬遷戶權益。

鄭寶清表示，政府須照顧搬遷戶，現在行政效率太慢，蓋房需要很大成本，政府有責任與義務幫助搬遷戶，不能犧牲少數人的權益，成就多數人利益，應讓多數人多付出一點，讓少數人得到多一點照顧，這是他的從政理念。

談及今年因徵收而暫時搬遷至蘆竹的竹圍福海宮，鄭寶清說，今來竹圍前已先去參拜福海宮主神輔信王公，當初政府給很多錯誤資訊，造成內部很多衝擊與不滿，只要不影響跑道與機場運作，應把這百年文化遺產留下來，若內部凝聚共識，他承諾會全力協助。

鄭寶清話鋒一轉痛批，現政治混亂，大家都用騙術，不是自己做的事卻攬在身上稱是政績，「走了老千、來了小騙子、又來一個大騙子」，呼籲人民要看清楚，找到會做事、不是騙子的人來為大家服務。