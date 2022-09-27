在英鎊與英債周一雙雙出現暴跌之際，英國央行緊急出面喊話，強調必要時將「毫不猶豫」地調整利率。

英國央行總裁貝利 (Andrew Bailey) 在英股收盤後發表聲明指出，在金融資產進行大幅重新定價之際，央行正密切關注金融市場發展。他還補充必要時央行將毫不猶豫改變利率，以讓通膨回到2％目標。

儘管英國央行上周才進行升息，將政策利率從1.75％調高到2.25％，但市場謠傳該央行可能在非例會期間緊急大幅升息，以安撫市場不安情緒。