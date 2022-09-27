副總統賴清德（左二）今（27）日出席「2022全球台商經貿論壇」誠摯歡迎美國前國務卿蓬佩奧（左一）來訪，感謝他任內強化台美關係。（柯宗緯攝）

副總統賴清德今（27）日出席「2022全球台商經貿論壇」誠摯歡迎美國前國務卿蓬佩奧來訪，感謝他任內強化台美關係。他也批評，中國經貿困境未來恐怕是常態，只會愈來愈困難，即將變成巨大「灰犀牛」，大家不得不留意，因此也邀台商攜手民主陣營，打造新的安全、值得信賴的全球產業鏈。

首屆「全球台商經貿論壇」以「分享總經權威觀點，領航台灣經貿發展」為主軸，27日於高雄萬豪酒店登場，匯聚300位以上、來自世界各地台商，以及台灣重量級企業領袖，更邀請龐皮歐演講，探討全球總經趨勢、供應鏈重組、產業布局及創新發展等多面向議題。

賴清德致詞時指出，自己跟蓬佩奧學習很多受益良多，感謝他付出的一切，在美國國務卿任內，包含推動美國對台軍售，加強美國對台安全承諾，取消過時限制，讓台美之間有正式官方往來，及建立雙方合作機制等。

賴清德還感謝全球台商到世界各地征戰，也讓台灣在全球產業鏈扮演舉足輕重地位，然而面對新冠肺炎、俄烏戰爭等衝擊，全球產業鏈面臨斷鏈重組，生產基地遷移已是未來趨勢。

賴清德提到，台商過去2、30年來利用中國低成本市場發展，在未來邏輯是行不通的，他分析中國經貿發展困境已成常態，地方財政困難、第2季經濟成長率僅0.4％，房地產也岌岌可危，可見中國處境愈發困難，恐怕成為「灰犀牛」（意指既有或已存在，卻被忽視的威脅），大家不可不留意，因此呼籲民主陣營攜手合作，打造值得信賴的產業鏈。

賴清德強調，政府已提出2050淨零轉型目標，2030年前將投資新台幣9000億元盼帶動法人、企業團體等達到淨零目標，讓社會達永續、公平及包容；台灣在新時代一定要掌握新情勢及展現自信，才能鞏固在全球產業鍊的定位，台灣政府會做台商最強的後盾，也讓台商貢獻經濟造福全世界。