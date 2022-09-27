謝姓廠商向大葉高島屋承租櫃位，銷售陶瓷藝術品，2020年12月16日走樓梯，行經3、4樓樓梯間飲水機前，踩踏到鋪設在地板，用於吸水的紙箱，謝姓廠商不慎滑倒，左側脛骨骨折，提告大葉高島屋未設置警示標語或將紙箱固定在地板，士林地院審結，判決高島屋要負起損害賠償責任，支付謝姓廠商52萬餘元。

高島屋主張，清潔工作已經委由東京都環保服務公司，且已張貼禁止利用飲水機洗滌餐具等警示公告，若是有員工發現地板不潔，會立刻以LINE通知清潔人員，高島屋對於環境清潔以及安全狀況，已盡相當注意義務，謝姓廠商並無損害賠償的請求權。

清潔人員指示，大葉高島屋的總務處有跟清潔主任指示要鋪紙箱，為了是避免有些人利用飲水機洗杯子、便當盒，地板被潑出來的水濺濕，利用紙箱去吸水，若是有人走路太急，紙箱會滑，更換新的以後會塞到飲水機底下，並未採取固定裝置以防止紙箱滑動。

判決指出，大葉高島屋僅指示鋪設紙箱吸水，卻未考量與地板間的間隙，兩者間摩擦係數降低後，紙箱無法緊貼地面，應該要採取固定方式，或是鋪設吸水防滑踏墊，避免經過的人滑倒，大葉高島屋對於職場環境，未盡善良管理人的注意義務，須負起侵權行為賠償責任。

法官考量，謝姓廠商請求賠償醫療費用，就醫的交通費用，親屬看護費用以及受傷後多次回診、復健等生活上不便，精神慰撫金25萬元，判決大葉高島屋需賠償52萬多元，全案仍可上訴。