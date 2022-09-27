有人說結婚是愛情的墳墓，不管是在婚後愛管自己的另一半或者是扮演管人的角色都需要良好的溝通，才不會造成吵架，《摘星工廠》運勢專欄指出處女座、獅子座、水瓶座婚後只能管人，不能被人管的星座。

處女座

處女座習慣什麼都一手掌握，因為他們只相信自己，只要是想做的事情，親自安排、親自處理他們才覺得放心，結了婚，處女座自然是想當管家，不能說他們不信任另一半，而是他們喜歡自己做事情，因為品質控管才能達到百分之百。

獅子座

驕傲又喜歡掌權的獅子座，偶爾為了另一半演個小貓咪也就算了，如果不想看到他們翻臉的樣子，就別一心只想要管他，因為在乎尊嚴與地位，不喜歡被管，也希望別人都能順著自己的意思來做任何事情。

水瓶座

水瓶座的我行我素，不容易別人說什麼就聽什麼，除非能讓他們心服口服，否則水瓶座將你視為最不聽話的人，水瓶座其實不怎麼喜歡去管東管西的，但如果他們覺得另一半做任何事都漫不經心的，他們就會忍不住去管。