國民黨昨日深夜的臉書發文指「陳時中傲慢拒接牙醫陳情」、「在牙醫後援會現場刻意繞道避開」等，陳時中競選辦公室今澄清，這是子虛烏有的抹黑，陳時中從未刻意避開牙醫團體，當日抵達會場時，陳情的牙醫已離開現場。

競選辦公室還指出，陳時中21日就已與該牙醫團體面對面座談了1個多小時，牙醫團體的臉書也有網路直播可以證明。而陳時中於座談現場已明確表態「他反對附帶決議」，當晚也在臉書公開發文表示「我相當了解大家的憂心，這也是我離開衞福部前堅持修醫師法的初衷」。

競辦強調，陳時中和大家一樣支持111年5月30日醫師法修法，有關附帶決議雖然修正為『建請』案，對行政機關沒有拘束力，但是陳還是反對這個附帶決議。

競辦指出，昨日陳時中接受媒體採訪時也說，這幾年有大量從國外回來的牙醫系學生，每年幾乎超過本土牙醫師畢業生約350人的數量，對人力供需產生影響。因此他特別提出醫師法第41條修法草案，今年12月31日以後，擁有國外學歷的牙醫系學生回台不能直接考照，要先經教育部學歷認證才可以考照，相對非常嚴格，希望讓牙醫人力取得平衡。

陳時中表示，這未來交由衛福部針對整體人力平衡及需求評估、做好規畫。至於附帶條件要求四年內要解決這些問題，他則認為是做不到，也不能這樣做。

競選辦公室強調，陳時中比蔣萬安更早與牙醫團體座談，並公開表態對此附帶決議的反對，並清楚說明，又何須刻意避開、拒絕接受陳情？動作慢半拍的蔣萬安竟還振振有詞的指控他人，請蔣萬安回歸議題討論，勿再抹黑炒作。