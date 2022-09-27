長治鄉繁華地區傳出將申請興建4棟納骨塔，因鄰近學校與住家，引來鄉民熱議，屏東縣議員吳亮慶更直指，地主就是台灣日本關係協會會長蘇嘉全，吳強調，這攸關民眾權益，將誓死反對到底。蘇辦則多次表示，一切程序皆合法。

吳亮慶說，這塊地原本是蘇家骨灰存放設施，今年5月，長治鄉公所接獲屏東縣政府通知，表示該地將申請開發成可容納2萬888個骨灰罐、且涵蓋停車場、4棟納骨塔的殯葬設施。但屏縣府以地方仍有疑慮而退件。

吳亮慶說，整個園區約1.8公頃，明顯在規避2公頃以上的環評開發標準，且繁華地區居民努力數十年，好不容易趕走廣播電台及大型畜牧場，如今又有殯葬設施有意開發，吳強調，避免影響地方未來發展，會帶頭反對。

整起事件在2020年立委蘇震清參與選舉時就曾被提出，當時蘇嘉全辦公室表示，一切程序合法，將對抹黑的人提出告訴。吳亮慶則回應，所言皆有所本，歡迎提告。