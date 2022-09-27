台積電近期股價表現弱勢，昨天最低殺至443元，離前低433元僅一步之遙。值得關注的是，近來半導體產業雜音頻傳，因疫情帶來的宅經濟需求停歇，加上通膨導致智慧手機等產品需求下降，多重利空下導致需求急踩煞車，日媒指出，全球半導體出貨額創下32個月來首度萎縮。

根據日經新聞報導，半導體的經濟週期繼2018年下半年之後再次進入衰退局面，世界半導體貿易統計協會(WSTS)數據顯示，今年7月半導體出貨額年減1.8％至444億美元，是2019年11月以來首度陷入萎縮。從最近的增長率來看，5月成長18％、6月降至6％，也可發現半導體景氣迅速放緩。

據報導，半導體市場之前因供不應求，讓賣方處於優勢，不過隨著宅經濟需求告一段落，全球通膨壓力加劇和上海封控也造成打擊，美國調查公司IDC統計顯示，今年4~6月大陸智慧手機出貨量年減達15％。

尤其是記憶體領域方面成為重災區，因庫存攀升導致價格下跌壓力增加，台灣調查公司集邦諮詢推算，7~9月期間DRAM價格預估將較上一季下跌10~15%，NAND型快閃記憶體價格也將下跌30~35%。

《經濟學人》先前以「晶片製造商在經歷了渦輪增壓式的榮景，是否會陷入超大規模的蕭條？」為題撰文，稱晶片的「供不應求」已經反轉為「供應過剩」；花旗集團分析師克里斯托弗·丹利（Christopher Danely）更警告，市場正面臨自2001年、至少十年以來最嚴重的半導體衰退，甚至是近20年來最嚴重的衰退，預期每家公司和每個終端市場都會經歷一次調整。