呂女工作室外的兩個盆栽遭偷竊。（警方提供）

呂女寫卡片感謝員警火速找回。（警方提供）

台中市豐原某個人工作室外的仙人掌盆栽無故失竊，女失主相當不捨，隔沒幾天，空心磚也不翼而飛，警方透過監視器揪出兩嫌犯，兩6旬婦分別因盆栽好看及要抱空心磚回家當椅子而行竊，警方訊後依竊盜罪嫌函送。

豐原警分局指出，豐原派出所警員陳彥勳日前受理39歲呂姓女子報案，稱放置於工作室外兩盆仙人掌盆栽遭竊，其中一盆為朋友送的生日禮物，另一盆已陪伴她超過半年時間，心愛盆栽遭竊，心中滿是不捨。

陳員立即沿線調監視器揪出竊嫌，2小時內將兩盆仙人掌盆栽找回；另呂女隔沒幾天又發現盆栽下方空心磚不翼而飛，同所另名警員許哲恩也火速尋回，呂女大讚「警察實在太厲害啦！」特別致贈蛋糕及賀卡感謝兩位員警積極協助。

調查指出，該工作室因沒有天天營業，68歲嚴姓婦人以為已歇業，所將空心磚抱回家要當椅子用； 63歲朱姓婦人則是見盆栽好看，逕自拿走兩盆。警方訊後將兩人依竊盜罪嫌函送。

豐原派出所所長許志弘指出，同仁積極調閱沿線監視器查緝，迅速破案，讓民眾感到警方積極用心辦案的高效率表示肯定與嘉許，並呼籲民眾如發現周遭有可疑人、事、物，請立即打報案專線110，讓歹徒無所遁形，共同維護社會治安。