監督國會團體「口袋國會」今天（27日）公布第10屆第5會期優質、優良立委名單，共選出17位委員為全院表現優良以上立委。其中獲得最高星數的三位委員是楊瓊瓔(國民黨、區域)、張其祿(台灣民眾黨、不分區)、林奕華(國民黨、區域)獲得了5顆星。獲選的17位委員當中，有5位民進黨立委獲選，民進黨所佔的比例29.4％；有8位國民黨立委獲選，國民黨所佔的比例為47.1％，民眾黨2位委員，占比為11.7％，時力1位委員，占比為5.9％，無黨籍1位委員，占比為5.9％。區域立委有11位；不分區立委有6位。

口袋國會也根據個別委員在所屬委員會的問政表現，進行評比，共有26位委員表現優異，獲得口袋國會推薦，其中獲得最高星數的是楊瓊瓔(國、區域、經濟) 獲得了6顆星。在獲選26位委員當中，有10位國民黨立委、11位民進黨、4位民眾黨立委與1位無黨籍立委獲選， 國民黨立委佔了38.5％，民進黨立委佔了42.3％，民眾黨立委佔了15.4％，無黨籍委員1位，佔了3.8％。區域立委有15位，不分區立委有11位。

口袋國會指導委員會的召集人之一，台大政治系王業立教授分析本次評鑑表示，10-5會期獲得口袋國會推薦的委員人數創本屆新高，顯示委員問政的成績越來越提升。文化大學鈕則勳教授則強調，適逢選舉年，有多位委員投入選舉，但還能在全院或委員會表現達優良以上，實屬難得，這些委員包括入選全院優良以上評等的委員，有林為洲、高虹安、許淑華、賴香伶、劉建國、蔣萬安等；入選所屬委員會優良以上評等的委員有，林為洲、周春米、高虹安、劉建國、劉櫂豪、蔣萬安等。