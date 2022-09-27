今年以來，港股市場再度掀起回購潮，多家上市公司持續加碼回購。同花順資料顯示，截至9月26日，港股市場已有189家上市公司實施股份回購，回購總金額近600億港幣。值得注意的是，這一回購總金額已經超過2021年全年，並且創下歷史新高，上市公司大手筆回購頻現。

業內專家表示，港股市場回購潮的興起與市場的調整密切相關，回購增多有望提振情緒，並凸顯港股中線價值。

近期，港股市場上市公司回購動作活躍。從家數看，根據同花順資料，自今年以來，港股市場共有189家上市公司實施股份回購，回購股份數量為47.92億股，回購總金額為599.39億港幣。

2021年全年，共有191家公司實施回購，回購股份數量49.72億股，回購總金額為461.90億港幣，創下歷史新高。今年以來的回購總金額已經超過2021年全年，並再度創下歷史新高。

從回購金額來看，不少港股公司回購力度頗大。同花順資料顯示，今年以來，共有40家港股公司累計回購金額超過1億港幣，7家公司累計回購金額超10億港幣，騰訊控股和友邦保險的累計回購金額則超百億港幣。

而在去年同期，回購超過10億港幣的公司有5家，超過1億港幣的有34家，去年全年都沒有港股上市公司累計回購金額超過百億港幣。

具體來看，騰訊控股成為今年以來港股市場累計回購金額最高的上市公司，達188.07億港幣，也成為港股歷史上年度回購金額最高的上市公司，年內回購次數合計達62次，累計回購股份5,506.44萬股，回購均價為356.80港幣。

其次是友邦保險，累計回購金額為166.59億港幣，年內合計回購104次，累計回購股份2.12億股，回購均價為78.84港幣。此外，匯豐控股、小米集團-W、長城汽車、長實集團、中國燃氣等5家公司回購金額也比較高，累計回購金額均超過10億港幣。

中金公司表示，回購增多有望提振情緒，並凸顯港股中線價值。與A股相比，港股的優勢在於估值水準明顯更低，股息收益率相對較高。在政策寬鬆、市場估值仍具吸引力而且南向資金持續流入的推動下，港股市場有望開始再度彰顯韌性。中期來看，如果美國聯準會（Fed）升息步伐放緩而且中國經濟增長出現企穩回升跡象，那麼屆時港股可能會存在更多估值回升機會。