行政院長蘇貞昌今（27日）率官員到立法院進行施政報告並備詢，民進黨立委林俊憲質詢時表示，關於延長兵役國防部已經做好相關評估，政策是箭在弦上，但他要求國防部要有一定的預告期，才不會影響役男及其家人，此外，台灣現在的義務役等於沒有在當兵，領的是結訓令並非退伍令。國防部長邱國正表示，依規定要公告1年後才能實施。

林俊憲表示，延長兵役問題國防部已經做好相關評估，政策是箭在弦上，但要有一定的預告期，讓役男及其家人可以有事先的準備，因延長疫期會影響役男、家長的各項規劃，應該要有一定預告期且至少要有1年，根據媒體報導預計95年次役男要延長為1年。

他提到，美國總統拜登也曾諾會協防台灣，但美國國會有點出台灣軍事問題，部隊缺員嚴重，國軍目前現行比例軍官3萬6232人、士官8萬9706人、士兵4萬4127人，合理軍士兵比率應為1比2比2，但台灣為1比2.4比1.2，等於2個士官帶1個兵。

林俊憲表示，台灣現在的義務役等於沒有在當兵，領的是結訓令並非退伍令，4個月役期都沒辦法授階，義務役沒有完成士兵的訓練，長久下來恐影響到國軍戰力，他強調，美國國會都認為台灣缺員非常嚴重，役期延長到底何時宣布？何時執行？

蘇貞昌表示，國防部對於國軍人員進用、訓練即戰力提升等，國防部為主責機關，會非常嚴謹、滾動式與時俱進檢討加強，是否延長不只牽涉國防部，也牽涉到其他部會以及整個社會各方面認知、準備，要整個盤點。

邱國正說，依規定要公告後一年才能實施延長兵役，關於兵員不足部分就是因為役期問題，變革過程要跟其他部會協調，這都在進行中。